مباشرة بعد إعلان انضمامه إلى برشلونة الإسباني، كشف المهاجم الغاني كيفن برينس بواتنغ أول أهدافه مع الفريق الكتالوني.

وأعلن بطل ومتصدر الدوري الإسباني، مساء الاثنين، بشكل مفاجئ ضمه بواتنغ على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، قادما من ساسولو الإيطالي.وقال النادي الكتالوني على موقعه الرسمي: "توصل برشلونة وساسولو لاتفاق بشأن استعارة اللاعب كيفن برينس بواتنغ لما تبقى من موسم 2018-2019. يتضمن الاتفاق خيار شراء اللاعب (نهائيا) مقابل 8 ملايين يورو".ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن بواتنغ قوله "برشلونة أنا قادم.. وفي نفس الوقت أنا حزين على مغادرة ساسولو.. هذه فرصة جيدة".وتابع "لا تسألوني عن ريال مدريد.. أريد التركيز مع برشلونة فقط... وأتمنى أن أسجل في ملعب سانتياغو برنابيو خلال الكلاسيكو المقبل".