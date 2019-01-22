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مصرع شاب في حادث سير ذاتي شمال شرق بيت لحم



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لقي صباح اليوم الثلاثاء، الشاب أشرف عارف سياعرة (24 عاما) من بلدة خاراس شمال الخليل، مصرعه، وأصيب 5 بجروح متفاوتة، جراء انقلاب مركبة في طريق واد النار شمال شرق بيت لحم .



وأفاد مصدر طبي في الهلال الأحمر الفلسطيني فرع بيت لحم، بأنهم تلقوا بلاغا بوقوع حادث سير في طريق واد النار وعلى الفور تحركوا التي المكان وقدموا الإسعافات الأولية، حيث فارق الشاب سياعرة الحياة في الموقع، فيما نقل المصابون الخمسة الى مستشفى اليمامة في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، لتلقي العلاج، وصفت اصاباتهم بالمتوسطة .




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