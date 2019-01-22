مصرع, شاب, في, حادث, سير, ذاتي, شمال, شرق, بيت, لحم,

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لقي شخص عمره ثلاثون عاما مصرعه صباح اليوم خلال عمله على جرار زراعي في منطقة المروج...
اليوم الثلاثاء، توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو صافياً بوجه عام ولطيفاً...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن شاب يبلغ من العمر 31 عاماً...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن طفلة من مدينة رهط (8سنوات)...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:الشرطة تلقي القبض...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الساحل:"خلال نشاط لشرطة ام الفحم بالتعاون مع...
تم اليوم الاثنين أداء صلاة الجنازة على جثمان المغدورة اية مصاروة من باقة الغربية...
حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إيران، من تحمل "العواقب كاملة"،...
دشّن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم مطارا جديدا على بعد نحو 18...
المدارس الخضراء هي مدارس تؤمن بالتّربية للاستدامه ومدارس ودّيّة للبيئة ، يوجد...