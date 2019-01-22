مصرع, عامل, (30, عاما), بعد, انقلاب, جرار, في, عيمك, يزراعيل,

لقي شخص عمره ثلاثون عاما مصرعه صباح اليوم خلال عمله على جرار زراعي في منطقة المروج الشمالية.

واضطرت طواقم الإسعاف الى إقرار وفاة العامل.وأفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء في بيان أنّه: "استلم مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة الجلبوع بلاغًا قرابة الساعة الخامسة والنصف صباحا، حول سقوط عامل والذي كان يعمل على جرار بمنطقة زراعية في عيمك يزراعيل، هذا وعمل الطاقم الطبي على تقديم الاسعافات الأولية للمصاب (30 عامًا)، لكن جميع المحاولات باءت بالفشل وتمّ إقرار وفاته في المكان" بحسب البيان.