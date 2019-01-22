الطقس - اجواء لطيفة نهارا وباردة ليلاً هذا الاسبوع

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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن شاب يبلغ من العمر 31 عاماً...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن طفلة من مدينة رهط (8سنوات)...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:الشرطة تلقي القبض...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الساحل:"خلال نشاط لشرطة ام الفحم بالتعاون مع...
تم اليوم الاثنين أداء صلاة الجنازة على جثمان المغدورة اية مصاروة من باقة الغربية...
حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إيران، من تحمل "العواقب كاملة"،...
دشّن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم مطارا جديدا على بعد نحو 18...
المدارس الخضراء هي مدارس تؤمن بالتّربية للاستدامه ومدارس ودّيّة للبيئة ، يوجد...
بدأ العام 2019 قبل ثلاثة أسابيع, حيث قُتل 16 شخصاً في حوادث الطرق في هذه الفترة...
على خلفية التصعيد الامني الذي شهدته منطقة الشمال ليلة امس , وتبادل رشقات صاروخية...