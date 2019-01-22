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الطقس - اجواء لطيفة نهارا وباردة ليلاً هذا الاسبوع



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اليوم الثلاثاء، توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو صافياً بوجه عام ولطيفاً خلال النهار بارداً خلال الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح  شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .



والاربعاء، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .


والخميس، يكون الجو غائما جزئياً الى صاف ولطيفاً خلال النهار بارداً خلال الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .




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