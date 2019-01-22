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سخنين:اصابة شاب جراء شجار عنيف



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن شاب يبلغ من العمر 31 عاماً وصل الى احد المراكز الطبية في سخنين وهو مصاب بجراح متوسطة اثر تعرضه لجراح خلال شجار عنيف في المدينة ".


الطواقم الطبية قامت بنقل الشاب بحالة متوسطة الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا لاستكمال العلاج .
سخنين:اصابة شاب جراء شجار عنيف




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