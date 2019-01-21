الزعفران, مثير, للشهوة, الجنسية, ومضاد, للسرطان,

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كشف علماء عما يقولون إنه نظام حمية غذائية مثالي لصحة كوكب الأرض وسكانه يشمل...
يعد شهر يناير من أشهر مواسم الاهتمام بإنقاص الوزن، حيث يتواكب مع بداية عام جديد...
يدعو بعض خبراء التغذية إلى عدم تناول منتجات الألبان، لأنها تحتوي على مواد...
تستوجب بعض الأطعمة أو المشروبات غسل الأسنان مباشرة بعد تناولها من أجل الحفاظ على...
أذهلت نتائج الدراسات الأخيرة التي أجراها العلماء المجتمع، لأنها تشير إلى أن وباء...
توصل علماء أمريكيون عن طريق الصدفة، كبعض الاكتشافات الرئيسية في مجال الطب، إلى...
ترمز ربطة العنق في الغالب إلى أناقة الرجل كما أنها تجعل من يرتديها يحظى باحترام...
توصل باحثون أميركيون إلى عقار جديد يمكنه إسكات خلايا الألم، حيث نجحت تجاربهم على...
تستوجب بعض الأطعمة أو المشروبات غسل الأسنان مباشرة بعد تناولها من أجل الحفاظ على...
كشفت دراسات طبية عديدة عن مخاطر كثيرة لتناول الطعام بسرعة، حيث يؤكد الباحثون...