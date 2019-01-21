شاهدوا, ما, هي, الحيل, التي, يتبعها, عمرو, دياب, ودينا, الشربيني, للتخفي!,

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورتين لشخصين يخفيان وجههما واحدا منهما رجلا يخفي جزءا كبيرا من وجهه ومعه فتاة تظهر من الخلف، ورجح العديد بأنه الفنان ​عمرو دياب​ والممثلة المصرية دينا الشربيني.

وظهر عمرو دياب خلال الصورة مرتديا “سويت شيرت” أسود له غطاء على الرأس، أخفى وجهه، كما ظهرت دينا السربيني في صورة تضع فيها النظارات.يذكر أن آخر ظهور لعمرو دياب ودينا الشربيني، كان برفقة الممثلة ماغي بو غصن وزوجها في دبي، وشاركت الأخيرة صورتها برفقة الثنائي معبرة عن سعادتها بلقائهم.