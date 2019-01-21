قطار, يوفنتوس, يدهس, كييفو, فيرونا, بثلاثية,

حقق يوفنتوس فوزًا كبيرًا على ضيفه كييفو فيرونا، بنتيجة (3-0)، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإيطالي.

سجل دوجلاس كوستا، وإيمري كان، ودانيلي روجاني، أهداف اليوفي في الدقائق (13، 45، 84).وارتفع رصيد البيانكونيري إلى 56 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد كييفو عند 8 نقاط في المركز الأخير.