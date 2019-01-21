تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-22 01:14:34 سخنين:اصابة شاب جراء شجار عنيف |  2019-01-21 22:25:15 شاهدوا ما هي الحيل التي يتبعها عمرو دياب ودينا الشربيني للتخفي! |  2019-01-21 23:15:40 نتنياهو يلتقي الرئيس الأوكراني ويعاود تحذير إيران |  2019-01-21 22:14:11 محاولة تنفيذ عملية طعن قرب معبر حوارة ومقتل المنفذ |  2019-01-21 20:42:51 إصابة أكثر من 100 أسير في سجن "عوفر" |  2019-01-21 20:39:40 الراقصة ​صافيناز تتقبل التعازي بوفاة والدها |  2019-01-21 20:37:44 فيرمينو: موقف صلاح لم يفاجئني |  2019-01-21 20:35:28 ريفلين:جريمة القتل في الباقورة لم تقض على السلام مع الاردن |  2019-01-21 20:31:43 اصابة طفلة من رهط اثر سقوطها عن علو |  2019-01-21 17:56:52 اعتقال شاب من عرعرة بعد ضبط كلاتشنيكوف في منزله |  2019-01-21 17:53:05 6 أسباب لن تتخيلها تسبب السمنة والبدانة |  2019-01-21 17:49:10 ألمانيا تسحب إذن التشغيل من شركة ماهان إير الإيرانية |  2019-01-21 17:37:22 مطاردة بوليسية واعتقال شقيقين واصابة رجال شرطة في ام الفحم |  2019-01-21 14:55:48 أداء صلاة الجنازة على جثمان المغدورة اية مصاروة من باقة في المسجد الألباني بمنطقة داندينونج بإستراليا |  2019-01-21 14:50:04 وفاة أكبر معمر في العالم |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

قطار يوفنتوس يدهس كييفو فيرونا بثلاثية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حقق يوفنتوس فوزًا كبيرًا على ضيفه كييفو فيرونا، بنتيجة (3-0)، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإيطالي.

سجل دوجلاس كوستا، وإيمري كان، ودانيلي روجاني، أهداف اليوفي في الدقائق (13، 45، 84).
وارتفع رصيد البيانكونيري إلى 56 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد كييفو عند 8 نقاط في المركز الأخير.




كلمات متعلقة

قطار, يوفنتوس, يدهس, كييفو, فيرونا, بثلاثية,

تابعونــا

فيرمينو: موقف صلاح لم يفاجئني فيرمينو: موقف صلاح لم يفاجئني 2019-01-21 | 20:37:44

قال روبرتو فيرمينو، مهاجم ليفربول، اليوم الاثنين، إنه لم يتفاجأ بموقف زميله،...

هازارد يؤجل رحيله إلى ريال مدريد لسبب وحيد هازارد يؤجل رحيله إلى ريال مدريد لسبب وحيد 2019-01-21 | 17:51:27

يسعى النجم البلجيكي إيدين هازارد، لاعب وسط تشيلسي، لإقناع ناديه بالتخلي عنه...

ميسي يفض الشراكة مع مبابي في صدارة الهدافين ميسي يفض الشراكة مع مبابي في صدارة الهدافين 2019-01-21 | 14:55:12

استعاد قائد فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي صدارة لائحة الحذاء الذهبي للموسم...

عادة صلاح "السيئة" تصل إلى "فيفا 19" عادة صلاح "السيئة" تصل إلى "فيفا 19" 2019-01-21 | 14:00:51

مرة جديدة، تعرض النجم المصري محمد صلاح لانتقادات كبيرة، بعد تمثيله السقوط في...

غوارديولا مستاء من الموضة ومواقع التواصل الاجتماعي غوارديولا مستاء من الموضة ومواقع التواصل الاجتماعي 2019-01-21 | 13:00:50

طالب الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي لاعبيه بالابتعاد عن...

نيمار يرد على بيليه.. ويقول كلمته بشأن الرحيل نيمار يرد على بيليه.. ويقول كلمته بشأن الرحيل 2019-01-21 | 11:50:56

رفض النجم البرازيلي نيمار، لاعب نادي باريس سان جرمان الفرنسي، الانتقادات التي...

ليفربول يتغزل في محمد صلاح ببيت شعر للمتنبي! ليفربول يتغزل في محمد صلاح ببيت شعر للمتنبي! 2019-01-21 | 10:22:20

تغزل نادي ليفربول الإنجليزي، بنجمه المصري محمد صلاح بعد تألقه أمام كريستال بالاس...

أخيرا.. مبابي يتحدث عن انتقاله إلى ريال مدريد أخيرا.. مبابي يتحدث عن انتقاله إلى ريال مدريد 2019-01-21 | 08:41:34

للمرة الأولى منذ مدة طويلة، تحدث النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي عن انتقال محتمل...

يوفنتوس على أعتاب ضم لاعب مانشستر يونايتد يوفنتوس على أعتاب ضم لاعب مانشستر يونايتد 2019-01-20 | 20:10:19

قترب فريق يوفنتوس الإيطالي، من التعاقد مع لاعب مانشستر يونايتد، خلال فترة...

فيراتي مهدد بالغياب عن موقعة مانشستر يونايتد فيراتي مهدد بالغياب عن موقعة مانشستر يونايتد 2019-01-20 | 12:18:40

بات فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مهددا بفقدان سلاح مؤثر في رحلته إلى إنجلترا...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids خالد طاطور الرينة مجلس محلي اساءة استخدام موظف مقرب نائب عام تحويل ملف سخنين تحتفل تخريج 5 أطباء جدد بوخارست رومانيا جامعة الاقصى البلدة القديمة القدس اجواء حذر ترقب شرطة المسجددوابشة الطفل احمد يصل العاصمة مدريد اسبانيا لقاء رونالدو فريق دوما حرق عائلته عملة اسلامية حفريات بلدة كفر كما سلطة الاثار الجليل الاسفل الشركسيةمصرع شاب غرق مجمع مياه شارع 232 الجنوب انقاذ جثة انتشال بث مباشر مباشر الدوري الانجليزي مباشر الدوري الانجليزي بث مباشر مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين رومانيا طب تعليم طب دراسة طلاب حوادث عمل حوادث طرق دير حنا اللد رهط قريناوي زبيدي مجدي سالم اجتراق بيت سخنين اضرار جسيمة دون اصابات تذكر مدينة اصبة سائقة حادث طرق انقلاب سيارة حيفا جسر باز صورة فيسبوك يقف على سيارة دورية شاب جسر الزرقاء فتى قاصر التحقيق اعتقال الهستدروت اعلان نزاع عمل القطاع العامطمرة بلدية دائرة اراضي اسرائيل مظاهرة رفع شعارات هدم تراخيص مسطح غليك اقتحام المسجد الاقصى المبارك المتطرف شرطة اداء القسم الكنيست قبل دخوله عرب الخوالد اطلاق نار بسمة طبعون شرطة اسعاف مستشفى رمبام حيفا
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com