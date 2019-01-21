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نتنياهو يلتقي الرئيس الأوكراني ويعاود تحذير إيران



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 كرر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الإثنين، التأكيد على أن بلاده "لن تسمح" لإيران بتعريض أمنها للخطر، وإقامة قواعد أمامية لها في سوريا.


وقال نتنياهو للصحفيين، بعد اجتماعه بالرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو، في مكتبه في القدس المحتلة، إنه "لا ينبغي لأية دولة أن تظل صامتة عندما تتعرض لهجوم. سنواصل فعل كل ما هو مطلوب لحماية مواطنينا".


وكانت إسرائيل قد قصفت أهدافا إيرانية في سوريا الإثنين، ردا على إطلاق صاروخ أرض-أرض من سوريا الأحد، صوب الشق الذي تُسيطر عليه إسرائيل، في هضبة الجولان.وأفيد أيضا، أن إسرائيل قد أبلغت روسيا بالهجوم الجوي قبيل تنفيذه، وذلك بواسطة الآلية العسكرية المشتركة بين الجانبين، لتفادي وقوع الحوادث الجوية في الأجواء السورية.
نتنياهو يلتقي الرئيس الأوكراني ويعاود تحذير إيران




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