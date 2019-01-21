محاولة تنفيذ عملية طعن قرب معبر حوارة ومقتل المنفذ

افادت مصادر اعلامية فلسطينية ان الشاب محمد فوزي عدوي (36 عاما) استشهد برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، على حاجز حوارة جنوب نابلس.



وأفادت مصادر أمنية أن الجنود المتواجدين على الحاجز أطلقوا نيرانهم صوب الشاب عدوي من قرية عزون عتمة بمحافظة قلقيلية، وأصابوه بصورة مباشرة ليعلن لاحقا عن استشهاده.



وذكرت وسائل إعلام عبرية أنّه تم "تحييد" الشاب بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن.



