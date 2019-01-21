الراقصة, ​صافيناز, تتقبل, التعازي, بوفاة, والدها,

بسبب سفرها إلى أرمينيا من أجل تلقي العزاء بوفاة والدها، ألغت الراقصة ​صافيناز​ جميع حفلاتها في مصر.

ومن المقرر تقبل العزاء يوم الثلاثاء المقبل.وكانت صافيناز أعلنت وفاة والدها، عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، ونشرت صورة له، وعلّقت عليها :”أبويا حبيبي ارقد في سلام”.وكان خالد عمر، مدير أعمال صافيناز، كشف في تصريحات صحفية أن الوفاة حدثت خلال ساعات متأخرة من يوم أمس، وإتصلت بها عائلتها ولم تخبرها أن والدها توفي،رغم تأكيدهم على وجوب سفرها في أقرب طائرة، وهو ما فعلوه بالفعل بعدما قاموا بإيصالها الى المطار عند الساعة الـ1.30 بعد منتصف الليل، وما إن وصلت صافيناز حتى أخبرت مدير أعمالها أن والدها توفي.