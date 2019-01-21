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فيرمينو: موقف صلاح لم يفاجئني



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال روبرتو فيرمينو، مهاجم ليفربول، اليوم الاثنين، إنه لم يتفاجأ بموقف زميله، محمد صلاح، عندما ترك له ضربة الجزاء ليسددها أمام آرسنال (5-1).

وأوضح فيرمينو، في تصريحات لموقع "ليفربول إيكو": "لم أتفاجأ بموقف صلاح، أنا سعيد بعدم أنانيته وإعطائي الكرة.. ومرة أخرى أريد أن أشكره".
وعن زميله ومواطنه، حارس المرمى البرازيلي، أليسون بيكر، قال: "من الصعب التسجيل في شباك أليسون بالتدريبات، كما يحدث في المباريات.. هو يطلب الكثير من نفسه، إنه حارس مرمى رائع، ويستحق كل النجاح الذي وصل إليه".
وحول أرقامه التهديفية في البريميرليج، قال: "أنا فخور بذلك، لكني لست راضيًا، فأنا أحاول دائمًا الحصول على المزيد، والنمو والتطور كل يوم، في وجود أهداف أكبر أسعى لتحقيقها".
فيرمينو: موقف صلاح لم يفاجئني




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