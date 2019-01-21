فيرمينو:, موقف, صلاح, لم, يفاجئني,

قال روبرتو فيرمينو، مهاجم ليفربول، اليوم الاثنين، إنه لم يتفاجأ بموقف زميله، محمد صلاح، عندما ترك له ضربة الجزاء ليسددها أمام آرسنال (5-1).

وأوضح فيرمينو، في تصريحات لموقع "ليفربول إيكو": "لم أتفاجأ بموقف صلاح، أنا سعيد بعدم أنانيته وإعطائي الكرة.. ومرة أخرى أريد أن أشكره".وعن زميله ومواطنه، حارس المرمى البرازيلي، أليسون بيكر، قال: "من الصعب التسجيل في شباك أليسون بالتدريبات، كما يحدث في المباريات.. هو يطلب الكثير من نفسه، إنه حارس مرمى رائع، ويستحق كل النجاح الذي وصل إليه".وحول أرقامه التهديفية في البريميرليج، قال: "أنا فخور بذلك، لكني لست راضيًا، فأنا أحاول دائمًا الحصول على المزيد، والنمو والتطور كل يوم، في وجود أهداف أكبر أسعى لتحقيقها".