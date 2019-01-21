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ريفلين:جريمة القتل في الباقورة لم تقض على السلام مع الاردن



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اكد رئيس الدولة روبين رفلين ان جريمة القتل التي وقعت في جزيرة السلام بمنطقة نهراييم  الباقورة على الحدود مع الاردن قبل22 سنة لم تقض على السلام بحيث تصادف هذا العام الذكرى الخامسة والعشرون لتوقيع معاهدة السلام بين اسرائيل والأردن.


وفي المراسم التأبينية الرسمية السنوية التي أقيمت اليوم احياء لذكرى البنات السبع اللواتي قتلن في هذه العملية الارهابية التي ارتكبها جندي اردني قال الرئيس رفلين ان المملكة الهاشمية هي صديقة حميمة لدولة إسرائيل متعهدا بان تستمرا معا في مكافحة الإرهاب والجهات التي تسعى الى زعزعة الاستقرار في المنطقة. 

كما تعهد بتطوير التعاون في مجالات عدة لتوثيق العلاقات من اجل مصلحة ابناء الشعبين.
ريفلين:جريمة القتل في الباقورة لم تقض على السلام مع الاردن




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