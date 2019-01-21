اصابة, طفلة, من, رهط, اثر, سقوطها, عن, علو,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن طفلة من مدينة رهط (8سنوات) نقلت الى مستشفى سوروكا في بئر السبع اثر سقوطها عن ارتفاع طابقين مساء اليوم الاثنين ".

وأضاف البيان أن الطواقم الطبية هرعت للمكان وقدمت الاسعافات الاولية وتم نقلها الى المستشفى بحالة متوسطة .