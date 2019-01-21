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اعتقال شاب من عرعرة بعد ضبط كلاتشنيكوف في منزله



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:الشرطة تلقي القبض على مشتبه بحيازة سلاح اوتماتيكي غير قانوني من نوع كلاتشنيكوف وذخيرة في عرعرة

تواصلاً لنشاط الشرطة المبادر به  للحد من ظاهرة حيازة وإستخدام الأسلحة غير القانونية بهدف ضمان أمن وسلامة المواطنين، قام شرطيون سريون وأفراد من حرس الحدود صباح هذا اليوم،  بإجراء نشاط مبادر به -  تفتيش في منزل في بلدة عرعرة من خلاله تم ضبط  سلاح غير قانوني من نوع كلاتشنيكوف وذخيرة مختلفة.

تم إقاء القبض على صاحب المنزل ،  الذي يبلغ من العمر 26 عامًا ، فأحيل الى التحقيق.   كما وسيحال المشتبهة غدا الى محكمة الصلح في الخضيرة للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفه على ذمة التحقيق.
اعتقال شاب من عرعرة بعد ضبط كلاتشنيكوف في منزله




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