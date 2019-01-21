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هازارد يؤجل رحيله إلى ريال مدريد لسبب وحيد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يسعى النجم البلجيكي إيدين هازارد، لاعب وسط تشيلسي، لإقناع ناديه بالتخلي عنه لصالح ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن هازارد لن يقوم بالضغط على إدارة تشيلسي من أجل الموافقة على رحيله في يناير الحالي، في ظل الصعاب التي يواجهها البلوز حاليا، وتراجع النتائج بشكل كبير. وأضافت الصحيفة أن هازارد سيحاول إقناع ناديه بالموافقة على عرض ريال مدريد في الصيف، والمتوقع أن يصل إلى 100 مليون يورو، لأن عقده مع البلوز سينتهي في صيف 2020. ومن المتوقع أن يوافق تشيلسي على عرض ريال مدريد في نهاية الموسم، في ظل عدم رغبة هازارد في تجديد عقده حتى الآن، بالإضافة إلى رغبة النادي الإنجليزي في تحقيق أقصى استفادة مادية من النجم البلجيكي. يذكر أن هازارد صاحب الـ 28 عامًا يعد أفضل لاعبي تشيلسي في الموسم الحالي، بعد إحرازه لـ12 هدفا وصناعته لـ 10 في جميع المسابقات حتى الآن.
هازارد يؤجل رحيله إلى ريال مدريد لسبب وحيد




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