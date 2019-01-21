ألمانيا, تسحب, إذن, التشغيل, من, شركة, ماهان, إير, الإيرانية,

أعلِن في برلين عن فرض حظر على قيام شركة "ماهان" الإيرانية للطيران برحلات إلى ألمانيا ومنها، علما بأن لهذه الشركة علاقات مع "فيلق القدس" والاستخبارات الإيرانية. وتأتي هذه الخطوة ضمن تصعيد العقوبات الأوروبية المفروضة على طهران بسبب مخططاتها لاغتيال معارضين لنظامها في عدد من دول أوروبا. ويشار إلى أن بعض هذه المخططات أحبِطت بفضل معلومات استخبارية نقلها جهاز الموساد الإسرائيلي إلى أجهزة الأمن الأوروبية المعنية. وقال مصدر كبير بالحكومة الألمانية اليوم، إن برلين ألغت تصريح التشغيل الخاص بشركة "ماهان إير" الإيرانية في ألمانيا موضحا أن ذلك يعود لأسباب تتعلق بالسلامة وللاشتباه في أن الشركة تستخدم لأغراض عسكرية بحسب "رويترز".

وتشتبه الحكومة الألمانية في أن الشركة، المدرجة على قائمة العقوبات الأميركية منذ 2011، تُستغل من قبل الحرس الثوري الإيراني في أغراض عسكرية وأنشطة إرهابية أيضاً. وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية أفادت في ديسمبر 2018، أن برلين أصدرت قراراً بحظر رحلات طيران "ماهان إير" الموضوعة تحت قائمة العقوبات الأميركية بسبب تورطها في نقل جنود، وسلاح وعتاد وعناصر الحرس الثوري والميليشيات إلى سوريا خلال سنوات الحرب الأخيرة وبغرض دعم نظام بشار الأسد. وذكرت الصحيفة أن الحكومة الألمانية قد قررت حظر كافة رحلات طيران ماهان من وإلى ألمانيا منذ بداية هذا العام.