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مطاردة بوليسية واعتقال شقيقين واصابة رجال شرطة في ام الفحم



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الساحل:"خلال نشاط لشرطة ام الفحم بالتعاون مع حرس الحدود تم اعتقال شقيقين بالعشرينيات من عمرهما بشبهة حيازة السلاح ومحاولة الهرب من حاجز للشرطة ".


وأضاف البيان:"رجال الشرطة قاموا بايقاف الشابين بعد الاشتباه بهما , الشابين حاولا الهرب مما ادى الى اصابة شرطيان كانا في المكان , طواقم الاسعاف قدمت الاسعافات لهما وحالتهما وصفت بالطفيفة".

الشرطة اعتقلت الشابين وبحوزتهما اسلحة غير قانونية.
مطاردة بوليسية واعتقال شقيقين واصابة رجال شرطة في ام الفحم




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