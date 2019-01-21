مطاردة, بوليسية, واعتقال, شقيقين, واصابة, رجال, شرطة, في, ام, الفحم,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الساحل:"خلال نشاط لشرطة ام الفحم بالتعاون مع حرس الحدود تم اعتقال شقيقين بالعشرينيات من عمرهما بشبهة حيازة السلاح ومحاولة الهرب من حاجز للشرطة ".

وأضاف البيان:"رجال الشرطة قاموا بايقاف الشابين بعد الاشتباه بهما , الشابين حاولا الهرب مما ادى الى اصابة شرطيان كانا في المكان , طواقم الاسعاف قدمت الاسعافات لهما وحالتهما وصفت بالطفيفة".الشرطة اعتقلت الشابين وبحوزتهما اسلحة غير قانونية.