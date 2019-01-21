أداء, صلاة, الجنازة, على, جثمان, المغدورة, اية, مصاروة, من, باقة, في, المسجد, الألباني, بمنطقة, داندينونج, بإستراليا,

تم اليوم الاثنين أداء صلاة الجنازة على جثمان المغدورة اية مصاروة من باقة الغربية في المسجد الألباني في منطقة داندينونج بإستراليا.

وشارك في الصلاة جمهور غفير من الاهالي سكان المنطقةومن المقرر أن يرسَل إلى البلاد من أستراليا اليوم الاثنين نعش الطالبة الجامعية آية سعيد مصاروة، على أن يتم تشييع جثمانها يوم الأربعاء القادم في مسقط رأسها، مدينة باقة الغربية.