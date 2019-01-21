لم يفتتح الممثل ​زهير رمضان​ موسمه الدرامي حتى الآن، لكنه ضَمن تواجده في عمل واحد على الأقل خلال رمضان 2019.

صاحب شخصية "أبو جودت" وقّع رسمياً عقد مشاركته في الجزء العاشر من مسلسل " ​باب الحارة​ " من تأليف فؤاد شربجي وإخراج مؤمن الملا، ليكون حاضراً بكافة أجزاء المسلسل الشامي الشهير، إذ يعد من الممثلين القلائل الذين لم يغيبوا عن أي جزء مثل ميلاد يوسف ومحمد خير الجراح وصباح الجزائري وأمية ملص.أما انطلاق التصوير فلم يحدد بعد، لحين توصل شركتي الإنتاج المتناحرتين إلى اتفاق ينهي الخلاف بشكل نهائي