وفاة, أكبر, معمر, في, العالم,

بعد شهور من حصوله على لقب أكبر معمر في العالم، توفي ​اليابان​ي ​ماسازو نوناكا​ في منزله في جزيرة هوكايدو في شمال اليابان، عن عمر يناهز 113 عاماً.

وقالت حفيدته يوكو إن شقيقتها لاحظت أن جدها لم يعد يتنفس أثناء نومه، وأعلن الطبيب أن الوفاة حصلت نتيجة أسباب طبيعية.نوناكا ولد في 25 تموز/يوليو عام 1905، ونشأ في أحضان عائلة كبيرة، وفي شهر نيسان/أبريل من العام الماضي إعتمدت موسوعة غينيس للأرقام القياسية ماسازو نوناكا، أكبر معمر في العالم عن عمر 112 عاماً و259 يوماً.