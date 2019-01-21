تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-21 14:55:48 أداء صلاة الجنازة على جثمان المغدورة اية مصاروة من باقة في المسجد الألباني بمنطقة داندينونج بإستراليا |  2019-01-21 14:50:04 وفاة أكبر معمر في العالم |  2019-01-21 14:55:33 بعد التهديد الإيراني.. نتانياهو يتوعد طهران |  2019-01-21 14:00:11 واتساب يفرض تغييرا كبيرا على خاصية "إعادة الإرسال" |  2019-01-21 13:13:44 صور - نتنياهو يدشّن مطارا جديدا قرب العقبة وعمّان تحتج |  2019-01-21 13:04:32 تأجيل زيارة هنية لموسكو لأبريل أو مايو القادم |  2019-01-21 13:00:38 أطباء يحذرون من "وباء" يهدد العالم |  2019-01-21 11:50:52 روسيا تعلن تفاصيل الضربة الإسرائيلية وخسائر الجيش السوري |  2019-01-21 10:42:31 95 مدرسة اضافيّة حصلت على شهادة " المدرسة الخضراء" |  2019-01-21 10:36:42 9 ضحايا عرب بحوادث الطرق منذ بداية العام 2019 |  2019-01-21 10:28:27 علماء أمريكيون يكتشفون صدفة علاجا لألزهايمر! |  2019-01-21 10:22:20 ليفربول يتغزل في محمد صلاح ببيت شعر للمتنبي! |  2019-01-21 10:09:22 فيديو وصور - منتجع جبل الشيخ فارغ من الزوار بعد اغلاقه اليوم على خلفية التصعيد الأمني في الشمال |  2019-01-21 09:57:10 26 "ميسورا" يملكون ما يملك 3.8 مليار فقير |  2019-01-21 09:55:59 حسن نصر الله سيخرج عن صمته وسيطل السبت القادم |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ميسي يفض الشراكة مع مبابي في صدارة الهدافين



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



استعاد قائد فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي صدارة لائحة الحذاء الذهبي للموسم الكروي الحالي بعد تسجيله هدفا في شباك ليغانيس أمس الأحد.

وسجل الأرجنتيني هدفه الـ18 بالليغا خلال فوز البارسا على ليغانيس بثلاثية مقابل هدف، وذلك لحساب الجولة العشرين من البطولة، ليحافظ الفريق الكتالوني على صدارته برصيد 46 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الوصيف أتليتكو مدريد.


وفض ميسي الشراكة مع مهاجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، الذي سجل بدوره ثلاثية من 9 أهداف لفريقه ضد فريق غانغون السبت الماضي.

وينافس ميسي على جائزة الحذاء الذهبي كل من مبابي 17 هدفا ومحمد صلاح مهاجم ليفربول 16 هدفا ولويس سواريز 15 هدفا، ويملك كل من كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس وفابيو كواريليلا من سامبدوريا ودوفان زاباتا من أتلانتا 14 هدفا.


وتمنح جائزة الحذاء الذهبي لصاحب أكبر عدد من الأهداف في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى خلال موسم واحد، وهي الجائزة التي احتكرها على مدار العقد الأخير الثنائي ميسي خمس مرات والبرتغالي رونالدو أربع مرات.




كلمات متعلقة

ميسي, يفض, الشراكة, مع, مبابي, في, صدارة, الهدافين,

تابعونــا

عادة صلاح "السيئة" تصل إلى "فيفا 19" عادة صلاح "السيئة" تصل إلى "فيفا 19" 2019-01-21 | 14:00:51

مرة جديدة، تعرض النجم المصري محمد صلاح لانتقادات كبيرة، بعد تمثيله السقوط في...

غوارديولا مستاء من الموضة ومواقع التواصل الاجتماعي غوارديولا مستاء من الموضة ومواقع التواصل الاجتماعي 2019-01-21 | 13:00:50

طالب الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي لاعبيه بالابتعاد عن...

نيمار يرد على بيليه.. ويقول كلمته بشأن الرحيل نيمار يرد على بيليه.. ويقول كلمته بشأن الرحيل 2019-01-21 | 11:50:56

رفض النجم البرازيلي نيمار، لاعب نادي باريس سان جرمان الفرنسي، الانتقادات التي...

ليفربول يتغزل في محمد صلاح ببيت شعر للمتنبي! ليفربول يتغزل في محمد صلاح ببيت شعر للمتنبي! 2019-01-21 | 10:22:20

تغزل نادي ليفربول الإنجليزي، بنجمه المصري محمد صلاح بعد تألقه أمام كريستال بالاس...

أخيرا.. مبابي يتحدث عن انتقاله إلى ريال مدريد أخيرا.. مبابي يتحدث عن انتقاله إلى ريال مدريد 2019-01-21 | 08:41:34

للمرة الأولى منذ مدة طويلة، تحدث النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي عن انتقال محتمل...

يوفنتوس على أعتاب ضم لاعب مانشستر يونايتد يوفنتوس على أعتاب ضم لاعب مانشستر يونايتد 2019-01-20 | 20:10:19

قترب فريق يوفنتوس الإيطالي، من التعاقد مع لاعب مانشستر يونايتد، خلال فترة...

فيراتي مهدد بالغياب عن موقعة مانشستر يونايتد فيراتي مهدد بالغياب عن موقعة مانشستر يونايتد 2019-01-20 | 12:18:40

بات فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مهددا بفقدان سلاح مؤثر في رحلته إلى إنجلترا...

ريال مدريد يستهدف نجما جديدا من مانشستر سيتي ريال مدريد يستهدف نجما جديدا من مانشستر سيتي 2019-01-20 | 10:46:28

قال تقرير صحفي، اليوم الأحد، إن ريال مدريد، يستهدف لاعبا جديدا من مانشستر سيتي،...

إنجاز مئوي يزين مسيرة نيمار إنجاز مئوي يزين مسيرة نيمار 2019-01-20 | 09:35:40

وصل نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان، إلى إنجاز رقمي جديد، بعد الفوز العريض...

ريال مدريد يضرب حصون إشبيلية بثنائية متأخرة ريال مدريد يضرب حصون إشبيلية بثنائية متأخرة 2019-01-19 | 21:52:20

حقق ريال مدريد، فوزا ثمينا على ضيفه إشبيلية، بنتيجة (2-0)، في المباراة التي جمعت...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids انقلاب تراكتور اصابة سائق تخليص علق داخل ورشة قرب حتسور الجليل الاعلى اضراب عام شامل يشمل مدارس الاربعءا غدا لجنة المتابعة قلسنوة اجواء مشحونة هدم بيوت غير مرخصة شرطة وحدات خاصة قوات جرافبلدية الناصرة فشل تمرير الميزانية 2016 تاجيل التصويت مصرع رجل حادث دهس قرب جسر الزرقاء شارع جثة العثور يحيى دملخيمسيرة حاشدة في عين ماهل نصرة للحركة الإسلاميةمكاتب صحيفة المدينة ام الفحم تفتيش الشرطة اقتحام شرطة وحدات خاصة أزمة سير خانقة شرطة انتشار بحيرة طبريا ضفاف شواطئ احتفالات اعياد نشأت ملحم بحث مثلث احدى مدن تمشيط انتشار قوات كبيرة سطو مسلح فرع بنك مدينة حيفا مسلح سرقة مبلغ من المال فر هاربا حرق سيارة القدس عربي شعارات عبارات معادية للعرب تدفيع الثمن الشرطة التحقيق طوبا ام وعاء ماء كبير رهط مدينة وفاة الطفل غرق قصي ابو مديغم مدينة مستشفى سوروكا مجهولون اعمال تخريب مدرسة الزهراء جت قرية وادي عارة شرطة تحقيق اقتحام جمال ماضي عكا قتل اطلاق نار الطيبة اطلاق نار اصابة حرجة بالغة خطيرة شرطة مدينة اسعاف مجهولون احمد عمر عازم مصرع شاب تكريم مدير مربي عرابة مدرسة اعدادية البطوف تقاعده احمد نعامنة تكريم
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com