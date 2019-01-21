مخاطر, التخلي, عن, تناول, منتجات, الألبان,

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تستوجب بعض الأطعمة أو المشروبات غسل الأسنان مباشرة بعد تناولها من أجل الحفاظ على...
أذهلت نتائج الدراسات الأخيرة التي أجراها العلماء المجتمع، لأنها تشير إلى أن وباء...
توصل علماء أمريكيون عن طريق الصدفة، كبعض الاكتشافات الرئيسية في مجال الطب، إلى...
ترمز ربطة العنق في الغالب إلى أناقة الرجل كما أنها تجعل من يرتديها يحظى باحترام...
توصل باحثون أميركيون إلى عقار جديد يمكنه إسكات خلايا الألم، حيث نجحت تجاربهم على...
تستوجب بعض الأطعمة أو المشروبات غسل الأسنان مباشرة بعد تناولها من أجل الحفاظ على...
كشفت دراسات طبية عديدة عن مخاطر كثيرة لتناول الطعام بسرعة، حيث يؤكد الباحثون...
منذ أكثر من 5000 عام مضت في الهند، يعتبر طب آيورفيدا، والذي يعد على نطاق واسع من أقدم...
كشفت دراسة أميركية حديثة، أن نوم الأم لأكثر من 9 ساعات في الليلة الواحدة أثناء...
أجرت الجامعة الاتحادية في ريو دي جانيرو دراسةً حول أمراض الخرف، تبّين في نتائجها...