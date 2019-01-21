بعد, التهديد, الإيراني.., نتانياهو, يتوعد, طهران,

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إيران، من تحمل "العواقب كاملة"، وذلك بعد وعيد أطلقه قائد القوات الجوية الإيرانية بـ"تدمير إسرائيل"، ردا على الغارة الإسرائيلية التي استهدفت قوات إيرانية وسورية في سوريا.

وقال نتانياهو إن "الضربة الجوية الإسرائيلية الليلية على سوريا استهدفت كلا من إيران والقوات السورية التي تساعدها"، موجها رسالة تحذيرية إلى إيران مفادها من "يهددون بتدميرنا سيتحملون العواقب كاملة".وكان الجنرال الإيراني عزيز ناصر زاده، قال إن قواته "تتوق إلى القتال ضد إسرائيل وجاهزة لذلك من أجل تدميرها"، في تصريحات جاءت بعد ساعات فقط من قصف الطائرات الإسرائيلية سلسلة من الأهداف العسكرية الإيرانية في سوريا.وقالت إسرائيل إن الأهداف شملت منشآت لتخزين الذخائر وموقعا للمخابرات ومعسكر تدريب، مشيرة إلى أنه الهجمات كانت ردا على صاروخ أطلقته القوات الإيرانية باتجاه إسرائيل، الأحد.