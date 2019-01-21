زينت, فياض, ابنة, هيفاء, وهبي, في, تحدي, ال, 10, سنوات,

شاركت ابنة الفنانة هيفاء وهبي في تحدي الـ 10 سنوات، الدارج حالياً بقوة على مواقع التواصل، لتكشف صورتها عن مفاجأة لأول مرة تخصها، لتنهال التعليقات على إثرها بكثافة.

زينت فياض ابنة هيفاء وهبي نشرت صورة لها وهي تشارك في تحدي الـ 10 سنوات، معلقة على اللقطة قائلة: “جعلتموني أفعلها يا رفاق…وكمان ولا نقطة مكياج عادي أصلا كنت كتير صغيرة لا وماسكة نمر حقيقي”.تفاعل متابعو ابنة هيفاء وهبي مع صورتها قبل 10 سنوات، فأخذ البعض يتغزل بجمالها وأن ملامحها لم تتغير، بينما قارنها البعض بنجمة اللبنانية وكيف أنها حقاً تشبه ملامحها، أما المفاجأة التي علق عليها الأغلب وهي أنها لم تكن محجبة كما أشيع سلفاً بأنها ارتدت الحجاب وهي صغيرة، بخلاف أن هناك صورة لفتاة محجبة متداولة على المواقع، ليتضح بشكل أكيد أنها لم تكن ابنة النجمة اللبنانية وأنهم خدعوا.