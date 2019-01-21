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أطعمة نظّف أسنانك فورا بعد تناولها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تستوجب بعض الأطعمة أو المشروبات غسل الأسنان مباشرة بعد تناولها من أجل الحفاظ على سلامة الأسنان من البكتيريا، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والسكريات.



ويستعرض هذا التقرير 8 أطعمة لا بد من غسل الأسنان بعد تناولها، وفق ما ذكر موقع "ويب طب".


السكريات والحلويات

لا تفكر في تأجيل غسل أسنانك بعد تناول أي أطعمة تحتوي على سكريات، لأن السكر يلحق الضرر بأسنانك. ويقصد بالسكريات أي طعام يستخدم السكر في تصنيعه.


اللحوم والدجاج


عادة ما تتبقى بعض قطع اللحوم أو الدجاج بين الأسنان، ويسرع بقاؤها لفترة طويلة تكون البكتيريا، مما سيجلب لك بعض مشكلات الأسنان، مثل تورم اللثة.


الخبز


يحتوي الخبز على السكر، وخاصة الخبز الأبيض، مما يساعد في انتشار البكتيريا بالأسنان. كما أن الخبز من المواد الغذائية التي تبقى عالقة بين الأسنان، ولذلك عليك غسلها جيدا بعد تناوله.


الفشار


هو من الأطعمة التي تبقى عالقة بين الأسنان، وتحتاج إلى الخيط الطبي لإزالتها، ثم غسلها بالفرشاة والمعجون. ولأن بقايا الفشار تكون عبارة عن قشور، فيمكنها أن تسبب التهابات وتورمات في اللثة.


 زبدة الفول السوداني


هي من الأطعمة التي تتسم باللزوجة، وتحتوي على السكر، ولذلك فإنها تساهم بشكل كبير في تراكم البكتيريا فوق الأسنان. ومن هنا، يفضل اختيار زبدة الفول السوداني الطبيعي التي لا يضاف لها سكريات.


الأطعمة الحمضية


تحتوي بعض الأطعمة على حمض الستريك، مثل البرتقال والجريب فروت والليمون، إذ إنها تضعف مينا الأسنان. وينصح بشرب كوب من الماء بعد تناول الحمضيات، والانتظار 30 دقيقة ثم غسل الأسنان بالفرشاة.


القهوة


القهوة لها تأثير كبير على الأسنان، لا سيما على لونها، لذا فمن الأفضل غسل الأسنان بالماء أو شرب قليل من الحليب بعد شرب القهوة. وتحتوي القهوة على حمض يسبب تآكل المينا في بعض الحالات.


السبانخ

تحتوي السبانخ على حمض الأكساليك، وهذا الحمض عندما يتحد مع الكالسيوم، يساهم في تكون أملاح غير قابلة للذوبان، وهي أوكسلات الكالسيوم، وتسبب هذه الأملاح أضرارا للأسنان.




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