مرة جديدة، تعرض النجم المصري محمد صلاح لانتقادات كبيرة، بعد تمثيله السقوط في مباراة فريقه ليفربول الأخيرة أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومثل صلاح السقوط في منطقة الجزاء بطريقة واضحة، خلال مباراة الفريق السبت أمام كريستال بالاس، ليحتسب حكم المباراة خطأ ضده.وتكررت حالة "التمثيل" للنجم المصري صلاح في عدة مباريات هذا الموسم، الأمر الذي دعا شركة "أي أيه سبورت" الشهيرة، لإضافة صفة "الممثل" للاعب في لعبتها الشهيرة "فيفا 19".وعادة ما تضيف اللعبة صفات "خاصة" للاعبين، مثل المراوغة والمهارة والتسديد وحتى التمثيل، ويبدو أن "عادة" صلاح الجديدة ووصلت للعبة "فيفا 19".وحقق ليفربول الفوز في مباراته أمام كريستال بالاس بنتيجة 4-3، وتألق صلاح وسجل هدفين، إلا أن واقعة التمثيل لاقت تركيزا خاصا من وسائل الإعلام الإنجليزية.وسجل صلاح هدفين أمام كريستال بالاس، وانفرد بصدارة ترتيب هدافي الدوري برصيد 16 هدف، كما أصبح رصيده 50 هدفا في مسيرته بالدوري الإنجليزي (48 مع الريدز و2 مع تشيلسي) في 72 مباراة، وهو رقم لم يسبقه إليه أي عربي أو أفريقي من حيث السرعة في الوصول إليه.