تأجيل, زيارة, هنية, لموسكو, لأبريل, أو, مايو, القادم,

كشف طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن الزيارة التي كانت مقررة لرئيس المكتب إلى موسكو في 15 يناير الجاري تأجلت لأسباب فنية لشهري أبريل أو مايو المقبلين.

وشدد النونو، على أن العلاقة مع روسيا متقدمة ومتطورة، وأن الاتصالات مستمرة معها.وفي السياق، أشار النونو إلى الاتصال الذي جرى قبل أيام بين هنية وممثل الرئيس الروسي بوتين في منطقة الشرق الأوسط ميخائيل بوغدنوف.وأوضح أنه الاتصال بحث العلاقات الثنائية ووضع فيه هنية بوغدنوف في صورة آخر التطورات السياسية والقضايا المتعلقة بالواقع الفلسطيني الداخلي والقضايا الإقليمية.