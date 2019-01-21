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"آبل" لم تتخل عن شاحنها اللاسلكي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بعد أن ذكرت أنها ستتخلى عن فكرة شاحنها اللاسلكي، عادت "آبل" لتؤكد أنه سيظهر في الأسواق قريبا.



وأوضحت مصادر في "آبل" أن شركة "Luxshare Precision" بدأت بالفعل بتصنيع شاحن "AirPower" اللاسلكي لصالح شركتهم، ومن المفترض أن يطرح الشاحن للبيع في النصف الأول من العام الجاري.


وسيتألف "AirPower" من منصة للشحن تتسع لـ 3 أجهزة إلكترونية دفعة واحدة (هاتف آيفون، وساعة Apple Watch، وسماعات AirPods)، وستكون تلك المنصة متصلة مع مصدر الطاقة الكهربائية بمنفذ "USB-C".




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