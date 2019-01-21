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فيديو يوثق لحظة انقلاب شاحنة على مفرق قرب مدينة أم الفحم
2019-01-21 12:58:48
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فيديو يوثق لحظة انقلاب شاحنة على مفرق قرب مدينة أم الفحم
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