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فيديو يوثق لحظة انقلاب شاحنة على مفرق قرب مدينة أم الفحم



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فيديو يوثق لحظة انقلاب شاحنة على مفرق قرب مدينة أم الفحم




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