تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-21 14:55:48 أداء صلاة الجنازة على جثمان المغدورة اية مصاروة من باقة في المسجد الألباني بمنطقة داندينونج بإستراليا |  2019-01-21 14:50:04 وفاة أكبر معمر في العالم |  2019-01-21 14:55:33 بعد التهديد الإيراني.. نتانياهو يتوعد طهران |  2019-01-21 14:00:11 واتساب يفرض تغييرا كبيرا على خاصية "إعادة الإرسال" |  2019-01-21 13:13:44 صور - نتنياهو يدشّن مطارا جديدا قرب العقبة وعمّان تحتج |  2019-01-21 13:04:32 تأجيل زيارة هنية لموسكو لأبريل أو مايو القادم |  2019-01-21 13:00:38 أطباء يحذرون من "وباء" يهدد العالم |  2019-01-21 11:50:52 روسيا تعلن تفاصيل الضربة الإسرائيلية وخسائر الجيش السوري |  2019-01-21 10:42:31 95 مدرسة اضافيّة حصلت على شهادة " المدرسة الخضراء" |  2019-01-21 10:36:42 9 ضحايا عرب بحوادث الطرق منذ بداية العام 2019 |  2019-01-21 10:28:27 علماء أمريكيون يكتشفون صدفة علاجا لألزهايمر! |  2019-01-21 10:22:20 ليفربول يتغزل في محمد صلاح ببيت شعر للمتنبي! |  2019-01-21 10:09:22 فيديو وصور - منتجع جبل الشيخ فارغ من الزوار بعد اغلاقه اليوم على خلفية التصعيد الأمني في الشمال |  2019-01-21 09:57:10 26 "ميسورا" يملكون ما يملك 3.8 مليار فقير |  2019-01-21 09:55:59 حسن نصر الله سيخرج عن صمته وسيطل السبت القادم |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

أطباء يحذرون من "وباء" يهدد العالم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أذهلت نتائج الدراسات الأخيرة التي أجراها العلماء المجتمع، لأنها تشير إلى أن وباء العمى يهدد العالم في المستقبل القريب.



وتوصل العلماء إلى هذا الاستنتاج بعد تحليل نمط حياة الأطفال ونتائجه. فسنة بعد أخرى، يبدأ الأطفال بالتعرف الأجهزة الإلكترونية كالكمبيوتر والهواتف وغيرها، واستخدامها بعمر أصغر.


ويقضي الأطفال مع هذه الأجهزة فترات زمنية قياسية، وهذا يؤثر تأثيرا سلبيا جدا في شبكية العين ويسبب تدميرها.


وأجرى الباحثون تجربة مماثلة على جرذان مخبرية، وضعت تحت ضوء يحاكي الضوء المنبعث من شاشات الأجهزة الإلكترونية.


وقسمت الجرذان إلى مجموعتين: الأولى تحت مرشح للضوء والثانية من دونه. وبعد مضي ثلاثة أشهر، اكتشف الباحثون ازدياد خطر إصابة المجموعة الثانية بالعمى بنسبة 23% بسبب موت خلايا شبكية العين.


كما اكتشف العلماء أن جفاف العين يعد من النتائج السلبية للإفراط في استخدام الكمبيوتر وبقية الأجهزة الإلكترونية.




كلمات متعلقة

أطباء, يحذرون, من, "وباء", يهدد, العالم,

تابعونــا

مخاطر التخلي عن تناول منتجات الألبان مخاطر التخلي عن تناول منتجات الألبان 2019-01-21 | 14:55:36

يدعو بعض خبراء التغذية إلى عدم تناول منتجات الألبان، لأنها تحتوي على مواد...

أطعمة نظّف أسنانك فورا بعد تناولها أطعمة نظّف أسنانك فورا بعد تناولها 2019-01-21 | 14:00:32

تستوجب بعض الأطعمة أو المشروبات غسل الأسنان مباشرة بعد تناولها من أجل الحفاظ على...

علماء أمريكيون يكتشفون صدفة علاجا لألزهايمر! علماء أمريكيون يكتشفون صدفة علاجا لألزهايمر! 2019-01-21 | 10:28:27

توصل علماء أمريكيون عن طريق الصدفة، كبعض الاكتشافات الرئيسية في مجال الطب، إلى...

أطباء يرصدون ما تفعله ربطة العنق بجسم الإنسان أطباء يرصدون ما تفعله ربطة العنق بجسم الإنسان 2019-01-21 | 08:42:39

ترمز ربطة العنق في الغالب إلى أناقة الرجل كما أنها تجعل من يرتديها يحظى باحترام...

هل ينجح العلماء في التوصل لدواء لإسكات خلايا الألم؟ هل ينجح العلماء في التوصل لدواء لإسكات خلايا الألم؟ 2019-01-20 | 20:07:47

توصل باحثون أميركيون إلى عقار جديد يمكنه إسكات خلايا الألم، حيث نجحت تجاربهم على...

أطعمة نظّف أسنانك فورا بعد تناولها أطعمة نظّف أسنانك فورا بعد تناولها 2019-01-20 | 12:24:06

تستوجب بعض الأطعمة أو المشروبات غسل الأسنان مباشرة بعد تناولها من أجل الحفاظ على...

ماذا تفعل بنفسك حين "تأكل بسرعة"؟ ماذا تفعل بنفسك حين "تأكل بسرعة"؟ 2019-01-20 | 10:49:54

كشفت دراسات طبية عديدة عن مخاطر كثيرة لتناول الطعام بسرعة، حيث يؤكد الباحثون...

لصحة أفضل.. هذه حمية عمرها 5000 سنة لصحة أفضل.. هذه حمية عمرها 5000 سنة 2019-01-20 | 09:37:07

منذ أكثر من 5000 عام مضت في الهند، يعتبر طب آيورفيدا، والذي يعد على نطاق واسع من أقدم...

نوم الحوامل أكثر من 9 ساعات يهدد حياة الجنين نوم الحوامل أكثر من 9 ساعات يهدد حياة الجنين 2019-01-19 | 21:56:57

كشفت دراسة أميركية حديثة، أن نوم الأم لأكثر من 9 ساعات في الليلة الواحدة أثناء...

هرمون ينتجه الجسم خلال ممارسة الرياضة يعالج هذه الأمراض هرمون ينتجه الجسم خلال ممارسة الرياضة يعالج هذه الأمراض 2019-01-19 | 10:39:26

أجرت الجامعة الاتحادية في ريو دي جانيرو دراسةً حول أمراض الخرف، تبّين في نتائجها...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids جامعة النجاح نابلس معرف بها شهادات وزارة التربية التعليم الاسرائيليةحيفا اعتقال رجل عربي حي الهدار بحوزته بندقية مدينة شرطة سلاح انقلاب سيارة اصابة شخصين حادث طرق مدخل ام الفحم الشرطة اسعاف مستشفى حركة سير تنظيم محل بيع مواد بناء دون اصابات منطقة موريا حيفا اطفاء اخماد الشرطة التحقيقمصرع شابين عربيين اطلاق نار في مدينة اللد اسعاف شرطة مستشفى نسيم مسعود ياسر هبل الكنيست تفتتح دورتها الشتوية اليوم الاثنين فيسبوك تحريض ضد العرب نتسيرت عيليت شاب يهودي فيسبوك اليهود كفر قاسم مصرع حكمت عامر اطلاق نار محل تجاري بعد اسبوعين من مقتل شقيقه وابنهاصبة سائقة حادث طرق انقلاب سيارة حيفا جسر باز نورا وصايا وفاة الرملة حادث طرق مروع قرب رام الله مدينة الشابة سائق حيفا شاحنة حادث طرق مروع الفريديس قبل اسبوعين ضحايا لائحة اتهام محكمة من يافا 3 قتلى الطفل عبد الهادي الهزيل رهط سقوط بوابة حديدية عليه شقيقه اصابة احتراق 3 حافلات في قرية عين ماهل اضرار جسيمة دون اصابات الشرطة اطفاء اخماد تمديد اعتقل أب القدس مشتبه بمحاولة قتل ابنته طعن طعنا مقص اصابة خطيرة ابو سنان سيارة حادث طرق مروع اسعاف شرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com