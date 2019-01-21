ممثلة, سورية, تنقل, الى, المستشفى, بعد, تعرضها, لوعكة, صحية.., وتهدد,

“هذا المقطع ليس من أحد مشاهد التصوير بل هو فيديو حقيقي حيث اني دخلت المشفى من شدة التعب والإرهاق”، بهذه الكلمات تحدثت الممثلة السورية ​نورا العايق​ عن حالتها الصحية بعد أن نشرت مقطع فيديو لها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي من داخل أحد مستشفيات العاصمة السورية دمشق.

‎وأضافت :”من شدة الراحة و الاستمتاع بالتصوير وتوفر الظروف المناسبة دخلت على المشفى و من عندما اخرج سيكون لي كلام آخر”، وعلقت على الفيديو قائلةً :”رح كمل تصوير كرمال الفنيين فقط لا غير”.ويشار إلى أن نورا تصوّر حالياً مسلسلين هما “سلاسل ذهب” و”ببساطة” وهي لم تحدد عن أي مسلسل تتحدث.