ممثلة, سورية, تنقل, الى, المستشفى, بعد, تعرضها, لوعكة, صحية.., وتهدد,

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لم يفتتح الممثل زهير رمضان موسمه الدرامي حتى الآن، لكنه ضَمن تواجده في عمل...
شاركت ابنة الفنانة هيفاء وهبي في تحدي الـ 10 سنوات، الدارج حالياً بقوة على مواقع...
تحرص الممثلة المصرية رانيا يوسف على مشاركة متابعيها أغلب يومياتها عبر مواقع...
خضعت الفنانة اليمنية أروى لجلسة تصوير حديثة، ظهرت فيها بإطلالة غريبة وغير...
إنتهت الفنانة الإماراتية حصة من تسجيل مجموعة من الأغنيات بأسلوب الجلسة الغنائية...
خضعت الفنانة المغربية ابتسام تسكت لجلسة تصوير جديدة، ظهرت فيها بإطلالة ملكية...
وجهت الاعلامية الاردنية علا الفارس الى الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي...
شوّق الفنان اللبناني فضل شاكر الجمهور لأغنيته الجديدة بعنوان “حبيتك” من...
تداول رواد مواقع التواصل الصور الأولى للممثلة ريهام حجاج ورجل الأعمال محمد حلاوة...
أطلق صوت الأردن صوت زين، الفنان عمر العبداللات أغنيته الجديدة "الرقم الأصعب"،...