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ممثلة سورية تنقل الى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية.. وتهدد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



“هذا المقطع ليس من أحد مشاهد التصوير بل هو فيديو حقيقي حيث اني دخلت المشفى من شدة التعب والإرهاق”، بهذه الكلمات تحدثت الممثلة السورية ​نورا العايق​ عن حالتها الصحية بعد أن نشرت مقطع فيديو لها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي من داخل أحد مستشفيات العاصمة السورية دمشق.



 ‎وأضافت :”من شدة الراحة و الاستمتاع بالتصوير وتوفر الظروف المناسبة دخلت على المشفى و من عندما اخرج سيكون لي كلام آخر”، وعلقت على الفيديو قائلةً :”رح كمل تصوير كرمال الفنيين فقط لا غير”.


ويشار إلى أن نورا تصوّر حالياً مسلسلين هما “سلاسل ذهب” و”ببساطة” وهي لم تحدد عن أي مسلسل تتحدث.




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