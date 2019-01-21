غوارديولا, مستاء, من, الموضة, ومواقع, التواصل, الاجتماعي,

طالب الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي لاعبيه بالابتعاد عن صيحات الموضة والتخفيف من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ليكونوا في كامل التركيز على كرة القدم.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن غوارديولا حذر نجوم السيتي من مخاطر غياب التركيز، إذا ما أرادوا تحقيق الألقاب هذا الموسم خاصة أنه لاحظ اهتماما متزايدا من اللاعبين بأمور الموضة وتغيير المظهر سواء بتسريحات وألوان شعر غير تقليدية، وهذا لا يتناسب مع أجواء تتطلب اهتماما أكبر بكرة القدم والمباريات والمنافسة.