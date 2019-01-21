غوارديولا, مستاء, من, الموضة, ومواقع, التواصل, الاجتماعي,

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استعاد قائد فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي صدارة لائحة الحذاء الذهبي للموسم...
مرة جديدة، تعرض النجم المصري محمد صلاح لانتقادات كبيرة، بعد تمثيله السقوط في...
رفض النجم البرازيلي نيمار، لاعب نادي باريس سان جرمان الفرنسي، الانتقادات التي...
تغزل نادي ليفربول الإنجليزي، بنجمه المصري محمد صلاح بعد تألقه أمام كريستال بالاس...
للمرة الأولى منذ مدة طويلة، تحدث النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي عن انتقال محتمل...
قترب فريق يوفنتوس الإيطالي، من التعاقد مع لاعب مانشستر يونايتد، خلال فترة...
بات فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مهددا بفقدان سلاح مؤثر في رحلته إلى إنجلترا...
قال تقرير صحفي، اليوم الأحد، إن ريال مدريد، يستهدف لاعبا جديدا من مانشستر سيتي،...
وصل نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان، إلى إنجاز رقمي جديد، بعد الفوز العريض...
حقق ريال مدريد، فوزا ثمينا على ضيفه إشبيلية، بنتيجة (2-0)، في المباراة التي جمعت...