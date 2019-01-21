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شتاء دافئ مع حملة مميزة في crazy line‎



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حملة مميزة من crazy line على تشكيلة ازياء شتاء 2019. الحملة عبارة عن تخفيض بقيمة تتراوح ما بين  50% حتى 70%  على تشكيلة واسعة من ازياء شتاء 2019  .


 الحملة تشمل قطع الاكسسوارات وتشكيلة المصممة سيجال ديجيل.


تشكيلة ازياء شتاء 2019 متوفرة في جميع فروع شبكة  "crazy line" وفي فروع الوسط العربي (الناصرة, سخنين ,ام الفحم ,شفاعمرو والطيرة) وعبر موقع الانترنت الخاص   www.crazyline.com






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