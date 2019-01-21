امتياز, ساخن, بطعم, بيتزا, هات, لزبائن, مزراحي, طفحوت!...., بيتزا, هات, عائلية, بـ, 20, ش.ج, فقط,

كلمات متعلقةامتياز, ساخن, بطعم, بيتزا, هات, لزبائن, مزراحي, طفحوت!...., بيتزا, هات, عائلية, بـ, 20, ش.ج, فقط,
الهدف: بشرة جميلة, موحدة, نضرة ايضاً في سن 50! Loreal Paris تطرح مجدداً مجموعة عناية الوجه...
افتتحت "لوريال" صالون عناية وتجميل في مركز الأمراض السرطانية في مستشفى شيبا تل...
بمبادرة بنك هبوعليم أقيم معرض الكتب "اقرأ تنجح " في مدينة كفرقاسم، والذي يهدف الى...
مبادرة اجتماعية ملفته للنظر، قام بها بنك هبوعليم بتقديم مساعدة رمزية للعائلات...
لونه أحمر، متبّل، لا ينافق وذو موروث رابح. تعرّفوا على الكافيرنا فرانك والذي يعود...
لئومي يساهم في مشروع اجتماعي لجمعية الشفاعة والرحمة في كفرقرع يواصل لئومي...
نظّم مركزو برنامج " رواد للتعليم العالي"، مؤخرا، مؤتمرات للتوجيه الأكاديمي في...
حضرت ابتسامة بنك مركنتيل الخضراء في احتفالات الأعياد الميلادية ورأس السنة...
"فكرت في القرى الفلسطينية التي يمكن رؤيتها على جانب الطريق 443. جعلها الخوق شفافة:...
في العقدين الأخيرين ، خصص مفعال هبايس العديد من الموارد لتطوير الحدائق...