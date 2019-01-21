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امتياز ساخن بطعم بيتزا هات لزبائن مزراحي طفحوت!.... بيتزا هات عائلية بـ 20 ش.ج فقط



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يتمتع زبائن مزراحي طفحوت أعضاء نادي "هكرتيس"، بطاقة الائتمان الخاصة بالبنك- يتمتعون بامتياز خاص في شبكة "بيتزا هات"، هذا الى جانب امتيازات وتخفيضات مختلفة في شبكات ومصالح تجارية مختارة في البلاد.

ومن بين هذه الامتيازات، يستطيع أعضاء نادي زبائن مزراحي طفحوت، الحصول على بيتزا هات عائلية بـ 20 ش.ج فقط بدل 69 ش.ج.

يمكن الاستفادة من هذا الامتياز خلال شهر شباط، وبالتحديد ابتداء من 1/2/2019 حتى 5/3/2019، علمًا أن عدد الكوبونات محدود، وعليه يفضل الإسراع في استغلال هذه الحملة. 

تجدر الإشارة الى أنه يجب إبراز كود الامتياز عند القيام بطلب البيتزا في فروع بيتزا هات. ويتم الدفع بواسطة "هكرتيس" الذي يحمله زبائن مزراحي طفحوت. ويمكن شراء بيتزا مع ﭼلوتين بإضافة 5 ش.ج، كما هو متبع في شبكة بيتزا هات.















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