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رانيا يوسف تشارك في تحدّي الظهور من دون ماكياج - صورة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تحرص الممثلة المصرية ​رانيا يوسف​ على مشاركة متابعيها أغلب يومياتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واهتمت مؤخرا بخوض تحديات عديدة.



فبعد أن شاركت رانيا في تحدي الـ 10 سنوات، قررت أن تظهر على متابعيها من دون ماكياج  في التحدي الجديد #nomakeupchallenge، ونشرت صورها بدون ماكياج داخل صالة الألعاب الرياضية على إحدى صفحاتها الخاصة.


يذكر أن آخر أعمال رانيا يوسف كان مسلسل "كأنه امبارح" وشاركها البطولة أحمد وفيق ومحمد الشرنوبي وخالد أنور وهدى المفتي.




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