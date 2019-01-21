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طفلة تستسلم للشرطة الأميركية.. ورد بعد انتشار الفيديو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أثارت طفلة أميركية في الثانية من عمرها ضجة واسعة، مؤخرا، بعدما ظهرت في مقطع فيديو وهي تسير نحو الشرطة رافعة يديها صوب الأعلى، إثر اعتقال والديها.



وأوضح مسؤول الشرطة في مدينة تالاهاسي في ولاية فلوريدا، مايكل ديليو، أن الطفلة قامت بتقليد والديها الموقوفين، على نحو تلقائي، وفق ما نقل موقع "فوكس نيوز".


وسرعان ما تدارك الشرطي الموقف، فخاطب الطفلة الصغيرة قائلا "حسنا أيتها الحلوة، فلتخفضي يديك إلى الأسفل، أنت في أمان"، ثم أضاف "تعالي إلى أمك".


وقامت الشرطة بإيقاف الوالدين، يوم الخميس، واضطرتهما إلى الخروج من السيارة في حالة استسلام، عقب تلقي بلاغ عن جريمة سرقة باستخدام السلاح.


واضطرت الشرطة إلى تقديم توضيح بشأن الفيديو حتى تنفي عن نفسها تهمة اضطرار طفلة إلى السير وهي رافعة ليديها مثل أي مشتبه فيه في مرحلة الرشد القانوني.

وعلى الرغم من الغضب العارم في المنصات الاجتماعية، قالت الشرطة إن موظفيها تعاملوا بشكل ملائم مع الحادثة، وأضافت أنهم أظهروا قدرا كبيرا من التعاطف والقلق حين اكتشفوا وجود الطفلة.


في غضون ذلك، تم العثور على قطعة سلاح داخل سيارة الوالدين، ووجه لهما القضاء تهمة السرقة من محل للملابس.




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