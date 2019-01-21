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روسيا تعلن تفاصيل الضربة الإسرائيلية وخسائر الجيش السوري



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن مركز التحكم العسكري الروسي في سوريا، الاثنين، أن الضربات التي شنها الجيش الإسرائيلي في دمشق فجر الاثنين أسفرت عن مقتل 4 جنود سوريين.



ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن المركز أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت أكثر من 30 صاروخ كروز  وقنبلة موجهة أطلقتها إسرائيل.


وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" نقلا عن مراسلها إن الدفاعات الجوية السورية "أسقطت عشرات الأهداف المعادية التي أطلقها العدو الإسرائيلي باتجاه الأراضي السورية."


من جهته، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الغارات أدت إلى مقتل 11 شخصا قرب العاصمة السورية دمشق.


وكان بيان للجيش الإسرائيلي قال إن الغارات استهدفت فيلق القدس "ردًّا على إطلاق صاروخ أرض أرض من قبل قوة إيرانية من داخل الأراضي السورية"، ضد منطقة شمال هضبة الجولان، حيث تم اعتراض الصاروخ من قبل منظومة القبة الحديدية.




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