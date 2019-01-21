نيمار, يرد, على, بيليه.., ويقول, كلمته, بشأن, الرحيل,

رفض النجم البرازيلي نيمار، لاعب نادي باريس سان جرمان الفرنسي، الانتقادات التي وجهها إليه أسطورة كرة القدم بيليه.

وكان بيليه انتقد خلال لقاء مع إحدى القنوات الفرنسية، تصرفات نيمار في أرضية الميدان بالسقوط المتكرر، لكنه في الوقت ذاته أشار إلى موهبته الكبيرة.وقال بيليه "لقد قلت دائما أن نيمار سيصبح لاعبا كبيرا، لكن ماذا حدث في العامين الأخيرين؟ لقد بدأ في الظهور بشكل مختلف، ليس عن طريق تسجيل الأهداف أو القيام بمراوغات رائعة، بل بمحاكاة الفشل وتعقيد المباريات على الحكام".وأكمل "لهذا أصبحت صورته سيئة، لقد تحدثنا سويًا عدة مرات بشأن هذا الأمر، ورغم كل هذا يظل واحدا من أفضل اللاعبين في العالم".وأضاف الجوهرة السمراء، قائلا: "يعتقد الناس أنني أتحامل على نيمار، لكنني أفعل ذلك من أجل مصلحته، أتمنى له الأفضل ولمنتخبنا البرازيلي، سأفعل ما بوسعي من أجل مساعدته والعمل على تقدمه".بالمقابل، أوضح نيمار بحسب ما ذكر موقع "Goal" أنه يجد انتقادات بيليه "مثيرة للاهتمام"، منوها إلى أنه "بمجرد أن تفوز ، تأتي الانتقادات. لم أكن أدعى التمثيل أبداً خلال كأس العالم، بل كنت أتعرض للعنف".وأردف قائد المنتخب البرازيلي: " أحترم انتقادات بيليه لكنني لا أوافق عليها. عندما يتعلق الموضوع بشخصي يجرى دائما تضخيم الأمور".