المدارس الخضراء هي مدارس تؤمن بالتّربية للاستدامه ومدارس ودّيّة للبيئة ، يوجد فيها مساحات خضراء، فيها اعادة تدوير وتصنيع ، توفير استهلاك الكهرباء ، تحويل المواد المستعملة في المدرسة الى سماد ، قسم من المدارس يقوم بتجميع الماء ، تذويت قيم المحافظة على البيئة ودمج مضامين تربويّة في جميع المواضيع التّعليميّة كالرّياضيّات ، اللغة والفنون وأيضا تأهيل معلّمين في مجال البيئة .كل مدرسة تّم الاعتراف بها "مدرسة خضراء" ستحصل على ميزانيّة 20 ألف شاقل .مدير عام وزارة التّربية شموئيل أبواب: التّربية للاستدامه يخلق بيئة تعليميّة هامّة عند الطلاب . بيئة تثقّف وتربّي لحبّ الاستطلاع ، للمبادرة، للعطاء من خلال تذويت قيم كالمسؤوليّة واحترام البيئة . وزارة التّربية تبارك للمدارس أل-95 التي حصلّت على شهادة المدرسة الخضراء .طلاب هذه المدارس يكبرون كمواطنين يحبّون البيئة وسيعملون من أجل الحفاظ عليها وعلى المحيط الذي يعيشون فيه .وزارة التّربية منحت شهادات ل- 95 مدرسة خضراء من الشّمال حتّى الجنوب ومن جميع الأوساط . هذه الشّهادات منحت للمدارس بعد عمل جاد لتحويل موضوع البيئة لجزء لا يتجزّأ من الحياة اليوميّة التّعليميّة في المدارس .منذ العام 2003 لغاية الآن تمّ منح شهادة "مدرسة خضراء" ل- 1,150 مدرسة اضافة على ذلك تمّ منح 30 مؤسّسة تعليميّة "مدارس خضراء مستديمه "وهي مدارس قامت بتوسيع العمل في مجال المحافظة على البيئة من خلال اقامة مشاريع وبرامج كبيره في هذا المجال .أمّا مدارس المجتمع غير اليهودي التي حصلت على شهادة "المدرسة الخضراء" الدّائمة فهي :لواء الشّمال :اعداديّة دير حنّا ، ابتدائيّة الصفاء(ه) سخنين ، ابتدائيّة السّلام سخنين ، ابتدائيّة (أ) جولس، ابتدائيّة (ب) حرفيش ، الزّيتون كفر مندا ، ابتدائيّة البيادر عين الأسد .لواء حيفا :الاشراق عسفيا .لواء القدس:ابتدائيّة أبو غوش . ابتدائيّة البنات الطّور .لواء المركز :ابتدائيّة ابن سينا (ب) الطّيبه ، ابتدائيّة ( ز) كفر قاسم .أمّا المدارس التي حصلت على شهادة " مدرسة خضراء" فهيالمدارس الاعداديّة في البعينة نجيدات ، الشّاملة ابن سينا في نحف ، ابتدائيّة سامي عبد السّلام في نحف . ابتدائيّة (ب) حسين ياسين في عرّابه ، ابتدائيّة (ب) الحديقة ، اعداديّة المزرعه ، اعداديّة ابن خلدون في كفر مندا ، ابتدائيّة البيادر في كفرياسيف ، المدرسة الاعداديّة في البقيعة ، اعداديّة أورط النّاعوره ، ابتدائيّة( أ) السّلام في المغار .