تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-21 10:42:31 95 مدرسة اضافيّة حصلت على شهادة " المدرسة الخضراء" |  2019-01-21 10:36:42 9 ضحايا عرب بحوادث الطرق منذ بداية العام 2019 |  2019-01-21 10:28:27 علماء أمريكيون يكتشفون صدفة علاجا لألزهايمر! |  2019-01-21 10:22:20 ليفربول يتغزل في محمد صلاح ببيت شعر للمتنبي! |  2019-01-21 10:09:22 فيديو وصور - منتجع جبل الشيخ فارغ من الزوار بعد اغلاقه اليوم على خلفية التصعيد الأمني في الشمال |  2019-01-21 09:57:10 26 "ميسورا" يملكون ما يملك 3.8 مليار فقير |  2019-01-21 09:55:59 حسن نصر الله سيخرج عن صمته وسيطل السبت القادم |  2019-01-21 09:40:27 جامعة تل أبيب تغلق المصلى الوحيد وتحرم مئات الطلاب المسلمين من ممارسة حقهم الديني وسط استياء الطلاب |  2019-01-21 09:36:28 كفرمندا - وفاة الحاجة سعاد حسين مراد ( ام سرحان) |  2019-01-21 08:50:14 نعش الطالبة الجامعية آية مصاروة ينقل اليوم من استراليا |  2019-01-21 08:38:46 4 اصابات اثر حريق شب في بيت بشفاعمرو |  2019-01-21 06:13:44 الطقس - ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة حتى الاربعاء |  2019-01-21 06:11:37 الصحة: توقف المستشفيات بغزة سيسبب حالات وفاة خاصة بين الأطفال |  2019-01-20 22:44:26 باقة الغربية تستعد لتشييع جثمان الشابة ايه مصاروة يوم الاربعاء |  2019-01-20 21:42:25 اصابة بالغة لشاب تعرض لاطلاق نار في طمرة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

95 مدرسة اضافيّة حصلت على شهادة " المدرسة الخضراء"



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




المدارس الخضراء هي مدارس تؤمن بالتّربية للاستدامه ومدارس ودّيّة للبيئة  ، يوجد فيها مساحات خضراء،  فيها اعادة تدوير  وتصنيع ، توفير استهلاك الكهرباء ،  تحويل المواد المستعملة في المدرسة الى سماد ، قسم من المدارس يقوم بتجميع الماء ، تذويت قيم المحافظة على البيئة ودمج مضامين تربويّة في جميع المواضيع التّعليميّة كالرّياضيّات ، اللغة والفنون  وأيضا تأهيل معلّمين في مجال البيئة .
 

كل مدرسة تّم الاعتراف بها "مدرسة خضراء" ستحصل على ميزانيّة 20 ألف شاقل .

 
مدير عام وزارة التّربية شموئيل أبواب:  التّربية للاستدامه يخلق بيئة تعليميّة هامّة عند الطلاب .  بيئة تثقّف وتربّي لحبّ الاستطلاع ، للمبادرة، للعطاء من خلال تذويت قيم كالمسؤوليّة واحترام البيئة . وزارة التّربية تبارك  للمدارس أل-95 التي حصلّت على شهادة المدرسة الخضراء .طلاب هذه المدارس يكبرون  كمواطنين يحبّون البيئة وسيعملون من أجل الحفاظ عليها وعلى المحيط الذي يعيشون فيه .


 
وزارة التّربية منحت شهادات ل- 95 مدرسة خضراء  من الشّمال حتّى الجنوب ومن جميع الأوساط . هذه الشّهادات منحت للمدارس بعد عمل جاد لتحويل موضوع البيئة لجزء لا يتجزّأ من الحياة اليوميّة التّعليميّة في المدارس .

 
منذ العام 2003 لغاية الآن تمّ منح شهادة "مدرسة خضراء" ل- 1,150 مدرسة  اضافة على ذلك تمّ منح 30 مؤسّسة تعليميّة "مدارس خضراء مستديمه "وهي مدارس قامت بتوسيع العمل في مجال المحافظة على البيئة  من خلال اقامة مشاريع وبرامج كبيره في هذا المجال .

 
أمّا مدارس المجتمع غير اليهودي  التي حصلت على شهادة "المدرسة الخضراء" الدّائمة  فهي :

 
لواء الشّمال :


اعداديّة دير حنّا ، ابتدائيّة الصفاء(ه) سخنين ،  ابتدائيّة السّلام سخنين ، ابتدائيّة (أ) جولس، ابتدائيّة (ب) حرفيش ، الزّيتون كفر مندا ، ابتدائيّة البيادر عين الأسد .

 
لواء حيفا :

الاشراق عسفيا .
 
لواء  القدس:

ابتدائيّة أبو غوش . ابتدائيّة البنات الطّور .
 
لواء المركز :


ابتدائيّة ابن سينا  (ب) الطّيبه ، ابتدائيّة ( ز) كفر قاسم .
 
أمّا المدارس التي حصلت على شهادة " مدرسة خضراء" فهي


المدارس الاعداديّة في البعينة نجيدات ،  الشّاملة ابن سينا في نحف ، ابتدائيّة سامي عبد السّلام في نحف . ابتدائيّة (ب) حسين ياسين في عرّابه ،  ابتدائيّة (ب) الحديقة ،  اعداديّة المزرعه  ،  اعداديّة ابن خلدون في كفر مندا ،  ابتدائيّة البيادر في كفرياسيف ، المدرسة الاعداديّة في البقيعة ،  اعداديّة أورط النّاعوره ، ابتدائيّة( أ) السّلام في المغار .




كلمات متعلقة

95, مدرسة, اضافيّة, حصلت, على, شهادة, ", المدرسة, الخضراء",

تابعونــا

9 ضحايا عرب بحوادث الطرق منذ بداية العام 2019 9 ضحايا عرب بحوادث الطرق منذ بداية العام 2019 2019-01-21 | 10:36:42

بدأ العام 2019 قبل ثلاثة أسابيع, حيث قُتل 16 شخصاً في حوادث الطرق في هذه الفترة...

فيديو وصور - منتجع جبل الشيخ فارغ من الزوار بعد اغلاقه اليوم على خلفية التصعيد الأمني في الشمال فيديو وصور - منتجع جبل الشيخ فارغ من الزوار بعد اغلاقه اليوم على خلفية التصعيد الأمني في الشمال 2019-01-21 | 10:09:22

على خلفية التصعيد الامني الذي شهدته منطقة الشمال ليلة امس , وتبادل رشقات صاروخية...

جامعة تل أبيب تغلق المصلى الوحيد وتحرم مئات الطلاب المسلمين من ممارسة حقهم الديني وسط استياء الطلاب جامعة تل أبيب تغلق المصلى الوحيد وتحرم مئات الطلاب المسلمين من ممارسة حقهم الديني وسط استياء الطلاب 2019-01-21 | 09:40:27

في خطوة مفاجأة ودون سابق إنذار، أغلقت إدارة جامعة تل أبيب المصلى الوحيد داخل...

نعش الطالبة الجامعية آية مصاروة ينقل اليوم من استراليا نعش الطالبة الجامعية آية مصاروة ينقل اليوم من استراليا 2019-01-21 | 08:50:14

من المقرر أن يرسَل إلى البلاد من أستراليا اليوم الاثنين نعش الطالبة الجامعية آية...

4 اصابات اثر حريق شب في بيت بشفاعمرو 4 اصابات اثر حريق شب في بيت بشفاعمرو 2019-01-21 | 08:38:46

جاءنا من كايد ظاهر الناطق بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ صباح اليوم الاثنين : "أصيب...

الطقس - ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة حتى الاربعاء الطقس - ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة حتى الاربعاء 2019-01-21 | 06:13:44

الجو يكون اليوم الاثنين، غائما جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات...

الصحة: توقف المستشفيات بغزة سيسبب حالات وفاة خاصة بين الأطفال الصحة: توقف المستشفيات بغزة سيسبب حالات وفاة خاصة بين الأطفال 2019-01-21 | 06:11:37

حذّرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ، من توقف عمل المولدات الكهربائية داخل...

باقة الغربية تستعد لتشييع جثمان الشابة ايه مصاروة يوم الاربعاء باقة الغربية تستعد لتشييع جثمان الشابة ايه مصاروة يوم الاربعاء 2019-01-20 | 22:44:26

عقد مساء اليوم الاحد جلسة في قاعة بلدية باقة الغربية بحضور وجهاء من البلدة...

اصابة بالغة لشاب تعرض لاطلاق نار في طمرة اصابة بالغة لشاب تعرض لاطلاق نار في طمرة 2019-01-20 | 21:42:25

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:قبل قليل احيل الى...

لائحة اتهام بحق شاب من دير الاسد هدد الطاقم الطبي بالسكين وثقب اطارات سيارة اسعاف لائحة اتهام بحق شاب من دير الاسد هدد الطاقم الطبي بالسكين وثقب اطارات سيارة اسعاف 2019-01-20 | 16:51:56

قدمت النيابة العامة لواء الشمال اليوم الاحد لائحة اتهام بحق شاب من دير الاسد (37...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مسيرة الاعياد ابتدائية د طرعان طلاب طب عام أسنان جامعات مختلفه ارمينيا فحص قد الغاء تلغي الاعتراف موضوع وزارة الصحة الاسرائيلية كفر مندا مظاهرة لجنة شعبية القدس الاقصى مشاركة اهالي القرية انخفاض اسعار الوقود البنزين لتر البلاد بداية الشهر القادم جامعة بير زيت تخريج فوج جديد من طلابها اجواء احتفالية طلاب ادارة مستشفى الناصرة الانجليزي بشارة بشارات يحارب البكتيريا المكتسبة مشغل رافعة مصرع ورشة بناء نتانيا اختطاف مواطن ام الفحم مشتبهون اعتقال اللقية صفقة بيع مراشي 350 الف شيكل فدية دير حنا في ذمة الله وفاة تشييع جثمانه حنا موسى معلم ابو موسىاصابة فتى كفر قرع مدخل دهس ضرب هرب شرطة اسعاف 20 مترا بئر الناصرة اصابة انقاذ تخليص وحدات هنادي القدس عبد الرحمن شهابا تالا حريق بيت عين نقوبا جنازة تشييع جثامين ضحايا شالوم سيلفان وزير اجتماع اعضاء رؤساء مجالس بلديات عرب يهود تهدئة الاوضاع المنطقة اعتصام اضراب الطعام امام مستشفى العفولة القيق الاسير محمد الطكتورة سهير حسن أسدي قسم مديرة تعيين امراض الكلى ضغط الدم مستشفى رمبام في حيفا
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com