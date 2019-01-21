9, ضحايا, عرب, بحوادث, الطرق, منذ, بداية, العام, 2019,

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المدارس الخضراء هي مدارس تؤمن بالتّربية للاستدامه ومدارس ودّيّة للبيئة ، يوجد...
على خلفية التصعيد الامني الذي شهدته منطقة الشمال ليلة امس , وتبادل رشقات صاروخية...
في خطوة مفاجأة ودون سابق إنذار، أغلقت إدارة جامعة تل أبيب المصلى الوحيد داخل...
من المقرر أن يرسَل إلى البلاد من أستراليا اليوم الاثنين نعش الطالبة الجامعية آية...
جاءنا من كايد ظاهر الناطق بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ صباح اليوم الاثنين : "أصيب...
الجو يكون اليوم الاثنين، غائما جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات...
حذّرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ، من توقف عمل المولدات الكهربائية داخل...
عقد مساء اليوم الاحد جلسة في قاعة بلدية باقة الغربية بحضور وجهاء من البلدة...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:قبل قليل احيل الى...
قدمت النيابة العامة لواء الشمال اليوم الاحد لائحة اتهام بحق شاب من دير الاسد (37...