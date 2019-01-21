9, ضحايا, عرب, بحوادث, الطرق, منذ, بداية, العام, 2019,

بدأ العام 2019 قبل ثلاثة أسابيع, حيث قُتل 16 شخصاً في حوادث الطرق في هذه الفترة القصيرة من الزمن, من بينهم تسعة أشخاص من المجتمع العربي, قُتل أحدهم الأسبوع الماضي. في نفس الفترة من العام الماضي قتل في هذه المرحلة شخصان من المجتمع العربي.

سبعة من الذين قتلوا في المجتمع العربي تتراوح أعمارهم بين 25- 44 , وهناك قتيل آخر من الفئة العمرية 45-64 بالإضافة الى مقتل رجل مسن آخر من الفئة العمرية (65+). وكان ستة من القتلى من المجتمع العربي يقودون السيارة.. منذ بداية عام 2019 , كان هناك 14 سائقاً من المجتمع العربي متورطين في حوادث طرق مميتة (قتل فيها شخص واحد على الأقل) , ثلاثة منهم في الأسبوع الماضي.جمعية أور ياروك: " "إن الانخفاض الكبير في عدد القتلى من المواطنين العرب الذين قُتلوا في حوادث عام 2018 يجب أن يعلمنا أن حوادث الطرق ليست مرسومًا إلهيًا , وأنه يجب عمل كل شيء لمنعها , ولتقليص عدد القتلى والإصابات. إن أي قتيل كهذا أو ذاك يعتبر ألم كبير للعائلات والأصدقاء, ويجب على وزارة المواصلات والأمان على الطرق أن تضع قضية الإصابات على الطرق على رأس أولوياتها – معالجة البنية التحتية المعيبة وتشجيع الناس من خلال نشر الوعي والتوعية ودعم شراء أنظمة السلامة المنقذة للحياة وضمان زيادة الإنفاذ على جميع الطرق في إسرائيل , فقط خلال عملية مشتركة, سنتمكن من منع القتيل التالي ".