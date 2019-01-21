إطلالة, أروى, تثير, سخرية, جمهورها, في, أحدث, جلسة, تصوير,

خضعت الفنانة اليمنية أروى لجلسة تصوير حديثة، ظهرت فيها بإطلالة غريبة وغير متناسقة.

الفنانة اليمنية ظهرت في الجلسة مرتدية تنورة منقوشة باللون البني، وسويت شيرت يجمع بين اللونين البنس والأزرق، تحته تيشيرت باللون الأبيض، وانتعلت حذاء برقبة عالية باللون البني، وتركت شعرها منسدلا، وتزينت بمكياج ترابي هادئ.أروى شاركت جمهورها بمجموعة صور من الجلسة، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: ” لاخير في #حياة يحياها المرء بغير #قلب...الرحمة ثم الرحمة ثم الرحمة”.جمهور الفنانة اليمنية سخروا من إطلالتها في الجلسة، وأكدوا أنها إطلالة غير متناسقة وتفتقد للأناقة تماما، كما وصفها البعض بأنها أشبه بالملابس المنزلية.يذكر أن الفنانة اليمنية أروى تقوم حاليا بتقديم برنامج اسمه “تحت السيطرة” والذي يعرض حاليا على قناة “الجديد”، وهو من إنتاج شركة “أيدييز تي في بروداكشن”، ويندرج البرنامج تحت خانة البرامج الحوارية القوية غير التقليدية، وتستضيف أروى فيه باقة من ألمع نجوم العالم العربي، من بينهم الفنان حسن الرداد، والراقصة دينا، والفنان ملحم زين، والمطربة بوسي، وغيرهم.