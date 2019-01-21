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ليفربول يتغزل في محمد صلاح ببيت شعر للمتنبي!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تغزل نادي ليفربول الإنجليزي، بنجمه المصري محمد صلاح بعد تألقه أمام كريستال بالاس وتسجيله هدفين، ببيت شعر للمتنبي.



ونشر الحساب الرسمي لليفربول باللغة العربية على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لـ"صلاح"، من مباراته أمام كريستال بالاس، أمس السبت، والتي انتهت بفوز "الريدز" (4-3)، وعلق عليها قائلا: "لعينيك ما يلقى الفؤاد وما لقي وللحب ما لم يبق مني وما بقي" وهو بيت شعر للمتنبي من قصيدة "لعينيك ما يلقى الفؤاد".




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