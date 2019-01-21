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فيديو وصور - منتجع جبل الشيخ فارغ من الزوار بعد اغلاقه اليوم على خلفية التصعيد الأمني في الشمال



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



على خلفية التصعيد الامني الذي شهدته منطقة الشمال ليلة امس , وتبادل رشقات صاروخية بين الجانبين الاسرائيلي والسوري وقصف بعد المواقع في سوريا , قررت ادارة الجيش الاسرائيلي اغلاق موقع جبل الشيخ اليوم الاثنين , حيث يظهر في مقاطع الفيديو وصوالور التي وصلتنا صباح اليوم من ادارة المنتجع , انه فارغ تماما من الزوار .



وافيد نقلا عن ادارة الموقع , انه سيجري اليوم اعادة تقييم للوضع الامني في المنطثة , وفي حال ان عاد الهدوء للمنطثة سيتم الاعلان عن اعادة فتح الموقع غدا الثلاثاء لاستقبال الزوار .


وكان المنتجع شهد خلال نهاية الاسبوع الاخير اقبالا منقطع النظير من قبل الزوار الذين توافدوا من جميع انحاء البلاد لقضاء عطلية نهاية الاسبوع بين الثلوج المتراكمة في المنتجع .




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