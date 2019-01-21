فيديو وصور - منتجع جبل الشيخ فارغ من الزوار بعد اغلاقه اليوم على خلفية التصعيد الأمني في الشمال

على خلفية التصعيد الامني الذي شهدته منطقة الشمال ليلة امس , وتبادل رشقات صاروخية بين الجانبين الاسرائيلي والسوري وقصف بعد المواقع في سوريا , قررت ادارة الجيش الاسرائيلي اغلاق موقع جبل الشيخ اليوم الاثنين , حيث يظهر في مقاطع الفيديو وصوالور التي وصلتنا صباح اليوم من ادارة المنتجع , انه فارغ تماما من الزوار .

وافيد نقلا عن ادارة الموقع , انه سيجري اليوم اعادة تقييم للوضع الامني في المنطثة , وفي حال ان عاد الهدوء للمنطثة سيتم الاعلان عن اعادة فتح الموقع غدا الثلاثاء لاستقبال الزوار .وكان المنتجع شهد خلال نهاية الاسبوع الاخير اقبالا منقطع النظير من قبل الزوار الذين توافدوا من جميع انحاء البلاد لقضاء عطلية نهاية الاسبوع بين الثلوج المتراكمة في المنتجع .