حسن, نصر, الله, سيخرج, عن, صمته, وسيطل, السبت, القادم,

أعلنت قناة لبنانية أن أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله سيخرج عن صمته ليطل عبر شاشتها السبت القادم، بعد 3 أشهر من الغياب الإعلامي الذي فتح بابا للعديد من التكهنات والإشاعات.

وأثار الغياب الإعلامي للأمين العام لحزب الله، الذي استمر 3 أشهر، العديد من التساؤلات حول أسبابه، حتى أن بعض التقارير الإعلامية تحدثت مؤخرا بأنه دخل المستشفى للعلاج.وقالت قناة "الميادين" إن نصر الله سيضع بإطلالته المرتقبة حدا للشائعات، ويفجر العديد من المفاجآت ويتطرق إلى مختلف المواضيع، ومن بينها أنفاق "حزب الله" العابرة للحدود مع إسرائيل، وأزمة تشكيل الحكومة اللبنانية، وجولة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في المنطقة، والملف السوري، والانسحاب الأمريكي من سوريا، والمفاوضات اليمنية.