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فيديو - اغلاق جبل الشيخ اليوم بقرار من الجيش الاسرائيلي
2019-01-21 09:50:49
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اغلاق جبل الشيخ اليوم بقرار من الجيش الاسرائيلي
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