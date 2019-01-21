جامعة, تل, أبيب, تغلق, المصلى, الوحيد, وتحرم, مئات, الطلاب, المسلمين, من, ممارسة, حقهم, الديني, وسط, استياء, الطلاب,

في خطوة مفاجأة ودون سابق إنذار، أغلقت إدارة جامعة تل أبيب المصلى الوحيد داخل الحرم الجامعي، بحجة إجراء ترميمات، ما حرم مئات الطلاب من ممارسة حقهم التعبدي الديني داخل حرم الجماعة، علما بأن الطلاب كانوا قد تمكنوا من افتتاح المصلى بعد جهود كبيرة قبل أكثر من سنة.واستنكرت كتلة رؤية الطلابية في جامعة تل أبيب إغلاق المصلى وقالت في بيان للإعلام: “لقد فوجئنا بهذ الخطوة من قبل الجامعة ونستنكرها أشد الاستنكار، ونؤكد أنّ المصلى هو حق طبيعي لنا”.وأشارت الكتلة إلى أن المشكلة تكمن في عدم توفير بديل مؤقت، واتخاذ هذا القرار دون إعلام الطلاب. وقالت أيضا: “منذ أن علمنا بنيّة إغلاق المصلى حاولنا التواصل مع إدارة الجامعة لفهم ماهية القرار، والحيلولة دون تنفيذه، ولكننا لم نتلق أي رد من قبل إدارة الجامعة”.