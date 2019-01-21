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حصة الإماراتية تسجل أغنيات بنظام الجلسة الخليجية



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إنتهت الفنانة الإماراتية حصة من تسجيل مجموعة من الأغنيات بأسلوب الجلسة الغنائية الخليجية، والتي إختارتها من بين مجموعة من أغنياتها الخاصة والأغنيات التلراثية والفلكلورية الإماراتية والسعودية والكويتية والعمانية، مستخدمة مجموعة من الآلات الموسيقية الحيّة أثناء تسجيلها، بهدف إخراج هذه النوعية من الأغنيات بالألحان الأصلية لها، متعاونه مع مجموعة من الموسيقين المحترفين في الإمارات.



وسوف تطرح حصة الإماراتية أغنيات الجلسة الجديدة بصوتها بشكل منفرد عبر قناتها الرسمية في موقع "اليوتيوب"، من أجل إعطاء كل أغنية حقها في الإنتشار والإهتمام، ولإيصالها الى أكبر عدد من الجمهور الذي ينتظر ويحب هذه النوعية من الأغنيات، والمحبب أيضاً في حفلات مناسبات الأعراس والمناسبات الخاصة التي تقدمها حصة بشكل مستمر ما بين الإمارات والسعودية وعمان، وقريباً في الكويت، حيث ستطرح أولى هذه الأغنيات خلال الفترة القليلة المقبلة بعد الإنتهاء من عملية المكس والماسترنغ.


هذا وكان آخر أغنيات حصة المنفردة، أغنية من اللون الموسيقي العراقي حملت عنوان "أبي منك وعد" من كلمات الشاعر نبيل العنزي، والحان طائف الوائلي، وتوزيع علي غازي، وهي من الأغنيات العاطفية.




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