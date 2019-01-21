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نعش الطالبة الجامعية آية مصاروة ينقل اليوم من استراليا



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



من المقرر أن يرسَل إلى البلاد من أستراليا اليوم الاثنين نعش الطالبة الجامعية آية سعيد مصاروة، على أن يتم تشييع جثمانها يوم الأربعاء القادم في مسقط رأسها، مدينة باقة الغربية.


وبعث رئيس الدولة رؤوفين ريفلين برسالة تعزية الى عائلة الشابة آية مصاروة من باقة الغربية التي قتلت في مدينة ملبورن الأسترالية الأسبوع الماضي.

وجاء في الرسالة ان الرئيس ريفلين ومنذ ان سمع بالجريمة النكراء تواصل مع الجهات ذات العلاقة في وزارة الخارجية في القدس. وأعرب رئيس الدولة عن امله في ان تتمكن العائلة قريبًا من تشييع جثمان المرحومة آية الى مثواه الأخير.
 


 




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