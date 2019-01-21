ابتسام, تسكت, ملكة, متوجة, في, أحدث, جلسة, تصوير.., صور,

خضعت الفنانة المغربية ابتسام تسكت لجلسة تصوير جديدة، ظهرت فيها بإطلالة ملكية مميزة.

ابتسام ظهرت في الجلسة كالملكة المتوجة، حيث ارتدت فستان طويل باللون البيج منقوش من أسفل، عاري الكتفين مع أكمام طويلة.الفنانة المغربية وضعت تاج كبير على رأسها، وأسدلت شعرها على ظهرها، وتزينت بمكياج قوي أبرز ملامحها، ومجوهرات ماسية أنيقة، وظهرت جالسة على كرسي ملكي.ابتسام شاركت جمهورها بمجموعة صور من الجلسة، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وقد حازت على إعجابهم بشدة، وتغزلوا في جمالها.يذكر أن الفنانة المغربية ابتسام تسكت كانت قد احتفلت بالعام الجديد مع جمهورها بالعام الجديد في حفل غنائي أحيته بأحد مطاعم طنجة في المغرب، وحرصت على استعراض إطلالتها قبل صعودها على المسرح، حيث اختارت للحفل فستان أسود قصير لامع، ونسقت معه حذاء ذو رقبة عالية من اللون الفوشيا.وكانت الفنانة المغربية ابتسام تسكت قد طرحت مؤخراً أغنية جديدة بعنوان «عاشر جرح»، وهي من كلمات حيدر الأسير، وألحان همام حسن، وتوزيع عمار عدنان.