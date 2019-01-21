ابتسام, تسكت, ملكة, متوجة, في, أحدث, جلسة, تصوير.., صور,

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خضعت الفنانة اليمنية أروى لجلسة تصوير حديثة، ظهرت فيها بإطلالة غريبة وغير...
إنتهت الفنانة الإماراتية حصة من تسجيل مجموعة من الأغنيات بأسلوب الجلسة الغنائية...
وجهت الاعلامية الاردنية علا الفارس الى الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي...
شوّق الفنان اللبناني فضل شاكر الجمهور لأغنيته الجديدة بعنوان “حبيتك” من...
تداول رواد مواقع التواصل الصور الأولى للممثلة ريهام حجاج ورجل الأعمال محمد حلاوة...
أطلق صوت الأردن صوت زين، الفنان عمر العبداللات أغنيته الجديدة "الرقم الأصعب"،...
بعد انتشار فيديو فاضح لها مع الممثلة شيما الحاج والمخرج خالد يوسف خرجت...
شاركت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم في تحدي العودة 10 سنوات الى الوراء...
أثارت الممثلة المصرية رانيا يوسف الجدل من جديد، بإطلالتها خلال تواجدها في...
فاجأت الفنانة التونسية درة جمهورها بنشرها صورة لها فور استيقاظها من النوم، حيث...